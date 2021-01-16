Hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı kurtuldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir sürücü tırın çarptığı otomobilin içinden şans eseri yaralı olarak kurtulmayı başardı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ceyhan-Kadirli karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kadirli istikametine seyir halindeki Oğuzhan Y. yönetimindeki 61 K 4448 plakalı çimento yüklü tır, Ceyhan hayvan pazarı önünde Vural Selçik yönetimindeki 25 DP 833 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araç şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Selçik, çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İtfaiye ekipleri Vural Selçik’i hurdaya dönen otomobilden çıkarırken ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Selçik, burada yapılan ön tedavinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Vural Selçik’in vücudunda kırıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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