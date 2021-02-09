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Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı

09.02.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde bir kamyon, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yan yattı.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir kamyon, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yan yattı. Hurdaya dönen kamyondan şoför burnu kanamadan çıktı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolunda İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 AL 107 plakalı kamyonu ile İzmir’den Uşak yönüne seyir halinde olan Nihat Lafçı, İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağındaki trafik ışıklarında yeşil ışığın sarı ışığa dönmesi ile durmak istedi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda frene basınca savrulan kamyon, yan yatarak refüjde durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Nihat Lafçı şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebi ile İzmir-Ankara karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve kasasının yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.
Büyük bir kazayı yara almadan atlattığını söyleyen Nihat Lafçı, "Trafik ışıkları yeşilden sarıya döndü. O arada yavaşlamak için frene dokununca yerlerin de kaygan olması sebebiyle kamyon yan yattı. Turgutlu’dan yola çıkıp, memleketim Afyon’a gidiyordum" ifadelerini kullandı.

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