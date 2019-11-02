HABER

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 01:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı.

Ömer kOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANARAŞ'ta, kontrolden çıkan kamyon tabela direğine çarptı. Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Hayri Kekeç (54) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun Karayolu'ndaki köprülü kavşakta meydana geldi. Göksun istikametine giden Hayri Kekeç yönetimindeki 27 R 3649 plakalı kamyon, köprülü kavşakta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tabela direğine çarptı. Kazada Hayri Kekeç hurdaya dönen kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hayri Kekeç, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!
MHP İl Başkanı Tok, trafik kazasında yaralandıMHP İl Başkanı Tok, trafik kazasında yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Cadılar Bayramı'nı kutlayan Berkay'ın eşine sosyal medya linci

Cadılar Bayramı'nı kutlayan Berkay'ın eşine sosyal medya linci

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması: ABD'nin sözlerinin teyiti yok

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Muş'ta teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Muş'ta teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

İstanbul'da feci kaza! Otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı

95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te lise öğrencisinden örnek davranış! Yolda bulduğu paraları sahibine teslim etti!

Yolda yürürken fark etti! Lise öğrencisinden örnek davranış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.