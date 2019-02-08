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Hurdaya dönen kargo aracının sürücüsü yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen kargo aracının sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Salman Çetin yönetimindeki 27 BIG 58 plakalı kargo aracı, Türkoğlu ilçesinden Nurdağı’na seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Şekeroba Köprü girişinde bulunan bariyerle çarptı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen kargo aracının sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Salman Çetin yönetimindeki 27 BIG 58 plakalı kargo aracı, Türkoğlu ilçesinden Nurdağı’na seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Şekeroba Köprü girişinde bulunan bariyerle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı yaralı atlattı.
Salman Çetin, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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