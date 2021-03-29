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  4. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye erlerince kurtarıldı.
Kaza, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi Kaynarca-Karasu Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki 54 PG 091 plakalı Fiat marka kamyonet ile Ş.V. idaresindeki 54 AZ 565 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında takla atarak refüje çıkan otomobil içerisinde sıkışan sürücü vatandaşlar ve ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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