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Hurdaya dönen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

Denizli’de park halinde kamyona arkadan çarpan lüks otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli’de park halinde kamyona arkadan çarpan lüks otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün hurdaya dönen otomobildeki cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası güçlükle çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Ankara karayolu üzerinde sabaha karşı meydana geldi. henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada Ramazan Selim Alkış idaresindeki 34 RSA 88 plakalı otomobil yolda park halindeki 42 UJ 454 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsünün sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden araç sürücüsünün cansız bedenini sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatli yoğun bir müdahale sonrası çıkarabildi. Alkış’ın cansız bedeni ardından cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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