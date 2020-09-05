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Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:39 | Son Güncelleme

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi.

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti.
Olay, Bursa’nin Orhangazi İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çakırlı Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden Ersin Aktürk (40), 77 BT 024 plakalı otomobiliyle zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya girdi. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otomobil zeytin ağaçlarını devirdi. Ağaca çarpıp duran otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ersin Aktürk’ün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kasayı duyarak hastaneye koşan yakınları da gözyaşlarına boğuldu.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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