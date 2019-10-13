HABER

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 04:36 | Son Güncelleme

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki lüks araca arkadan çarptı.

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, park halindeki lüks araca arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye çıkartırken hurdaya dönen araç kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldu
Kaza, saat 02.45 sıralarında Kartal ilçesi Turgut Özal Bulvarında bulunan sahil yolunda meydana geldi. Tuzla istikametine doğru suratlı bir şekilde seyreden R.A. yönetimindeki 61 TN 361 plakalı araç, yolun kenarında park halinde bulunan 34 TT 6354 plakalı araca arkadan çarptı.

Otomobilin kapıları kesildi
Aşırı hızlı olduğu iddia edilen 61 TN 361 plakalı otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.A. ve yan koltukta bulunan A.E. hurdaya dönen aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir uğraşın ardından sürücü R.A.’yı ve yan koltukta oturan A.E.’yi sıkıştıkları yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken sıkışan sürücü yan koltuktaki kişiye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra A.E. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken sürücü R.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanelerden alınan bilgiye göre A.E.’nin ve R.A.’nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Görgü tanığı: "Biz koştuk geldik ama çıkacak gibi değildi"
Kazayı görüp yardım etmek için koşan görgü tanıklarından Erdal Çolakoğlu, kazayı şöyle anlattı, "Seksenle geliyordum önümden geçti hızlıydı. Geçtiği esnada da ben kenara çekildim, arkasından da bir başka araç geliyordu zaten hızı baya yüksekti. Üç beş saniye geçmeden jipe vurmasıyla araba pert hale geldi. Biz koştuk geldik ama çıkacak gibi değildi, jip burada park halindeydi."

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

Hurdaya dönen otomobildeki sıkışanları itfaiye çıkarttı

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga:1’i ağır 3 yaralıMillet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga:1’i ağır 3 yaralı
Köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralıKöpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza yaptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.