Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak hurdaya dönen otomobilde sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ali Y. idaresindeki 02 AJ 728 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Gazihan Dede Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Birkaç takla atarak şarampole yuvarlanıp hurdaya dönen otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazadan her hangi bir yara almadan kurtulan sürücü, kaza için olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine iyi olduğunu belirterek tedavi kabul etmedi. Kaza yaparak hurdaya dönen otomobil daha sonra jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



