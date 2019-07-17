Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı.