HABER

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 07:31 | Son Güncelleme

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nden Dışkapı istikametine giden Levent K'nin kullandığı 06 VVE 10 plakalı otomobil, Sakalar Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Yön levhaları ve iki ağaca çarptıktan sonra tekeri kopan otomobilin motoru da 50 metre ileriye fırladı.
Kaza sonrası araç sürücüsü Levent K, emniyet kemeri sayesinde hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Levent K, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yola savrulan araç parçalarını topladı. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara hurda

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ankara'da kız öğrenci yurdunda yanlışlıkla sıkılan biber gazı 9 öğrenciyi hastanelik etti

Kız öğrenci yurdunda büyük panik!

Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

Manisa'da iş yerine silahlı saldırı

İzmir'de tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Tarihi fabrika binasında korkutan yangın!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.