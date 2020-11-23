HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

23.11.2020 15:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 karayolu üzeri Çilimli Sapağı mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

100 karayolu üzeri Çilimli Sapağı mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan çıkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Düzce-Çilimli karayolu üzerinde bir beton fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli’den Düzce istikametine seyir halinde olan K. K. idaresindeki 41 EY 4323 plakalı Mazda marka otomobil, Düzce istikametinden beton fabrikasına giriş yapmak isteyen S. Y. idaresindeki 34 LR 4588 plakalı tıra, ardından da karşı şeritten gelen K. K. idaresinde ki 81 DY 966 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Kamyonet yol kenarına uçarken, diğer araç hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler K. K.’nın kullandığı 41 EY 433 plakalı otomobilde bulunan O.K., N.K. ve T.K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, kamyonetin sürücüsü ise kendisini iyi hissetmeyerek olay yerinden başka bir araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza beton fabrikasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Ağrı kesici ilaç içip uyudu, ölü bulunduAğrı kesici ilaç içip uyudu, ölü bulundu
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Hayat kurtaran deprem çantası hazırlamak için bu detayı atlamayın!

Hayat kurtaran deprem çantası hazırlamak için bu detayı atlamayın!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Canan Kaftancıoğlu hakkında mahkemeden flaş karar

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kritik isim etkisiz hale getirildi

Ağrı kesici ilaç içip uyudu, ölü bulundu

Ağrı kesici ilaç içip uyudu, ölü bulundu

Spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapalı mı, açık mı? Spor salonları kapatılıyor mu?

Spor salonları kapatılıyor mu?

Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı

Korkunç iddia: Astım ilacı yerine uyuşturucu verdi, kızım yatalak kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.