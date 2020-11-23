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Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

23.11.2020 17:33 | Son Güncelleme:
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Düzce’de D-100 karayolu üzeri Çilimli Sapağı mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan çıkarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Düzce-Çilimli karayolu üzerinde bir beton fabrikası önünde meydana geldi.

HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre Çilimli’den Düzce istikametine seyir halinde olan K. K. idaresindeki otomobil, Düzce istikametinden beton fabrikasına giriş yapmak isteyen S. Y. idaresindeki TIR'a, ardından da karşı şeritten gelen K. K. idaresinde ki kamyonete çarptı. Kamyonet yol kenarına uçarken, diğer araç hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler K. K.’nın kullandığı otomobilde bulunan O.K., N.K. ve T.K.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kazada araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken, kamyonetin sürücüsü ise kendisini iyi hissetmeyerek olay yerinden başka bir araçla hastaneye kaldırıldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza beton fabrikasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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