Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara yolunun Sıcak Çermik mevkii yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Orhan Suzi Sevici (25) yönetimindeki 34 BTP 786 otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil hurdaya dönerken, araçtaki sürücü Sevici ile Sefa Mert Savaş (23) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı şehirdeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

