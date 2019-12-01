HABER

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü.

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Bursa-Ankara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit-6 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir’den İnegöl’e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

PARTNERHadise'nin fotoğrafı olay olduHadise'nin fotoğrafı olay oldu
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldıÇanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
Tokat'ta kış lastiği denetimiTokat'ta kış lastiği denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Singapur’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus A350’lerle ilk tarifeli uçuş

İstanbul Havalimanı'na ilk kez indi!

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş

Öz annesini feci şekilde öldürdü! Korkunç olay

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü!

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.