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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza sonrası araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Sumbas karayolu üzeri Biltepe okulları civarında meydana geldi. 42 BN 614 plakalı süt tankeri kamyon ile 01 KZ 928 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücüsü tespit edilemeyen otomobil sürücüsü inerek olay yerinden kaçtı. Polis kaza yapan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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