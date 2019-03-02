Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mermer kavşağında M.Y. idaresindeki 16 KB 305 plakalı otomobil, Gerede ilçesinden Eskipazar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına uçarak menfeze çarptı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü M.Y. (23) ve yanında bulunan M.M.S. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



