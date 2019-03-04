HABER

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 04:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panosuna çarptı. Ardından ağaca çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NE 876 plakalı otomobil, Sarıyer istikametinden Beşiktaş'a doğru seyir halindeydi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın önünde geldiği sırada, sürücüsünün henüz belirlenenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna çarptı. Ardından da, refüjde bulunan ağaca çarparak devirdi. Takla atan otomobil yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi.

ARAÇTAN İKİ KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Yaşanan kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan B.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK DURDU
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, aracın olay yerinden kaldırılması için trafik bir süre durduruldu. Kaza yapan otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Kaza yapan otomobil
-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri
-Polislerin araçta arama yapması
-Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Trafiğin ulaşıma kapatılması
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Taziye evi önünde dehşet! Silahı kafasına dayayıp tetiği çekti!Taziye evi önünde dehşet! Silahı kafasına dayayıp tetiği çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

Dikkat çeken diyalog! Erdoğan yanına çağırdı ve...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürülen kardeşlerinin acısına dayanamadı! Taziye evinin önünde dehşet!

Taziye evi önünde dehşet! Silahı kafasına dayayıp tetiği çekti!

Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

Bursa'da feci kaza! Bir anlık hatası canına mal oldu!

Ormanlık alanda korkunç olay! Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Yüksek sesle müzik dinliyor diye arkadaşını 6 yerinden bıçakladı!

Polis şehrin çıkışlarını tuttu! Sokak ortasında arkadaş dehşeti!

Kartal’da yedek parça deposunda patlama

Kartal’da korkutan patlama!

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.