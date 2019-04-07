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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 02:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Sürücüsü tespit edilemeyen 07 KK 539 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Ali Sönmez (35) ile Musa Olgan (32) yaralandı.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Fethiye Kaza Muğla otomobilin hurdaya dönmesi

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