HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

24.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil zeytinliğe uçtu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil zeytinliğe uçtu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza saat 11.00 sıralarında , Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sami Atar (35) idaresindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, İznik’ten Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Sami Atar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile zeytinlikten çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldiKöyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı detayları!

Köylü- çiftçi yapılandırma 2020 başvurusu... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi bitiyor!

Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Ankara'da medyumun uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konuldu

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Köyden çıkmadı, İstanbul'dan ceza geldi

Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.