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Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs otomobile çarptı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre kaza çevreyolu Uzunkum mevki’inde meydana geldi. İbrahim Çamlı yönetimindeki 78 YC 665 plakalı otomobile, Ayhan Duru yönetimindeki 78 AD 803 plakalı midibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ölümden döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çamlı’nın tedavisini olay yerinde yaparken, diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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