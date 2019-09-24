Hurinaz nine, PKK'nın kaçırdığı oğlunun dönmesini bekliyor

Diyarbakır'da bir hafta kaldıktan sonda kente dönen Omay, AA muhabirine, şimdiye kadar oğlunun bulunması için yaptığı bütün girişimlerin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Oğlunun kaçırıldığı esnada biri 20 günlük, diğeri 1,5 yaşında iki kızı bulunduğunu aktaran Omay, şöyle konuştu:

"Köyde çatışma çıktığı sırada oğlumu götürdüler ve bir daha bırakmadılar. Ondan sonra oğlumu bize bir daha göstermediler. O günden beri kendisinden haber alamıyorum. Ne öldüğünü ne de diri olduğunu söylemediler. Çok uğraştım ancak bir haber alamadım. Oğlumu öldürdüler mi, ne yaptılar bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. İlle de oğlumu verecekler. Öldürmüşlerse cenazesini versinler, sağ ise bıraksınlar gelsin. Oğlumu çok aradım. İki kez Kandil'e, sonra Mahmur'a gittim ama sonuç alamadım. Bu işi kafir bile yapmaz. Müslümanız ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Getirip çocuklarımızı versinler."

HDP'nin Kürtlerin hakkını savunmadığını, çocukları kandırarak dağa götürdüğünü kaydeden Omay, bölgede çocukların, çobanların kaçırılıp terör örgütüne verildiğini dile getirdi.

Oğlundan gelecek bir haber beklediğini belirten Hurinaz nine, "Oğlumu istiyorum. Devletin eli uzundur. Sağ ise oğlumu, ölmüşse de ölüm haberini getirsinler. Artık ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Başka yerlere gidemiyorum." ifadelerini kullandı.

