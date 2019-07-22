Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ağustos 2017’de Türk Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatılan Hürjet Projesi'nde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim uçağı projesi Hürjet için kritik olan Ön Tasarım Gözden Geçirme (Preliminary Design Review/PDR) aşaması başarıyla sonuçlandı.

Geniş bir katılımla her biri kendi alanında uzman yerli ve yabancı bağımsız gözlemcilerin hakemliğinde 2 gün boyunca süren toplantılarda, projenin sonraki aşaması olan kritik tasarım aşamasına geçebilmesi için planlandığı şekilde ilerlediği değerlendirme komitesi tarafından onaylandı.Bu kapsamda, Uçuş Bilimleri, Uçak Yapısı, Uçak Sistemleri, Aviyonik ve Elektrik Sistemleri olmak üzere 4 ana uzmanlık alanında değerlendirmeye tabi tutulan Hürjet Projesi, tüm bu alanlarda değerlendirme komitesinin onayından geçti.

Kısa sayılabilecek bir sürede bu kritik aşaması başarıyla tamamlanan Hürjet’in, 2020 yazında kritik tasarımının tamamlanması, 2021 yılının Aralık ayında prototipinin hangardan çıkarılması ve 2022 yazında ilk uçuşa hazır hale getirilmesi hedefleniyor.- Farklı görevleri yerine getirecekHürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.