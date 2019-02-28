HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı

ANKARA, (DHA) - TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talebi üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait olan HÜRKUŞ uçağı projesinde, ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 uçak siparişi verilmesi öngörüldüğü kaydedildi. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na, operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak HÜRKUŞ-C, jandarma pilotlarının talebiyle mat siyaha boyandı. HÜRKUŞ-C'nin, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerini düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyanan HÜRKUŞ-C'nin, mart ayı içinde, TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatı atmasının planlandığı da bildirildi.

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