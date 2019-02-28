HABER

HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı

ANKARA, (DHA) - TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talebi üzerine, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyandı.
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait olan HÜRKUŞ uçağı projesinde, ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 uçak siparişi verilmesi öngörüldüğü kaydedildi. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na, operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak HÜRKUŞ-C, jandarma pilotlarının talebiyle mat siyaha boyandı. HÜRKUŞ-C'nin, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerini düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildiği belirtildi.
Açıklamada, T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyaha boyanan HÜRKUŞ-C'nin, mart ayı içinde, TÜBİTAK SAGE'nin Togan mühimmatı atmasının planlandığı da bildirildi.

FOTOĞRAFLI

HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Doğu'da bahar beklenirken kar geldi, okullar tatil edildi, yollar kapandıDoğu'da bahar beklenirken kar geldi, okullar tatil edildi, yollar kapandı
Türkiye’nin coğrafi işaretleri dijital platformdaTürkiye’nin coğrafi işaretleri dijital platformda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.