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HÜRKUŞ-C teröristlere korku salacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleriyle T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyah renge boyandı.

HÜRKUŞ-C teröristlere korku salacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen HÜRKUŞ-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleriyle T129 ATAK helikopterlerinde de kullanılan mat siyah renge boyandı. HÜRKUŞ-C’nin Mart ayı içerisinde TÜBİTAK SAGE’nin Togan mühimmatını atması planlanıyor.
Tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne ait olan HÜRKUŞ uçağı projesinde ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 adet uçak siparişi verilmesi öngörülüyor. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığına operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak olan HÜRKUŞ-C, jandarma pilotlarının talepleriyle siyah renge boyandı. Teröristlerin korkulu rüyası olacak HÜRKUŞ-C, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi.

HÜRKUŞ-C teröristlere korku salacak

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