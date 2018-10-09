HABER

Hürkuş'u artık Hava Kuvvetleri pilotları uçuracak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un, kasımın ilk haftasında İzmir Çiğli'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacağının müjdesini verdi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" - "TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil, kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz" - "Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz"

MÜMİN ALTAŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük Eylem Planı'nın koordinasyonunu yürüten Oktay, eylem planındaki savunma sanayisine ilişkin faaliyetleri yerinde incelemek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Oktay, TUSAŞ şeref defterini imzaladı. Oktay, daha sonra Kotil'den 6 Eylül'de ilk uçuşunu yapan yerli T625 genel maksat helikopteri, ATAK, özgün ATAK-2 helikopteri, Hürkuş, ANKA, Milli Muharip Uçağı ve diğer projeler hakkında brifing aldı.

- Hürkuş, Çiğli yolcusu

Brifingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce 6 Eylül 2018'de uçurulması talimatı verilen T625 helikopterinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Oktay, kabinenin 100 günlük eylem programında yer alan, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen ve TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli'de Hava Kuvvetleri pilotlarıyla ilk uçuşunu yapmaya başlayacağını söyledi.

Oktay, daha sonra T625 genel maksat helikopterinin montaj hattının yer aldığı hangara geçti. Hazırlanan pilot montunu giyerek, yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirmesi amaçlanan T625 genel maksat helikopterinin kokpitine oturan Oktay, 6 Eylül'de ilk test uçuşunu yapan pilot Arif Ateş'ten helikopterle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TUSAŞ çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, şu anda helikopter montaj hattında olduklarını ancak yaptıkları işlerin montajın çok ötesinde olduğunu söyledi.

- "Tüm ihtiyaçları karşılayabilen bir yapının içindeyiz"

A'dan Z’ye her ayrıntısı Türk mühendislerince tasarlanan ve imal edilen ürünlerin montajının yapıldığını belirten Oktay, "Burada yapılan her işte sizin alın teriniz, emeğiniz, göz nurunuz var. Bu ürünlerle sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla yetinmeyip Silahlı Kuvvetlerimizin lojistik boyuttaki ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde tüm ihtiyaçları karşılayabilen bir yapının içindeyiz. Bu yapının ana taşları sizlersiniz. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Oktay, TUSAŞ çalışanlarının kendilerine büyük bir öz güven kazandırdığını söyledi.

- "Liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekip"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil başta olmak üzere tüm yönetim kademesindekiler ile ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi yürekten tebrik eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 Eylül sabahı yerli T625 genel maksat helikopteri test edildi. Sayın Genel Müdürümüzden bize 'Özgün helikopteri test edeceğiz.' diye bilgi gelmişti. Bu tarih 6 Eylül 2018 sabah 06.00 olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce belirlenen bir tarihti. Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı çalışmaları diğer alanlarda da aynı şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah bunun aynı azimle yine savaş uçağında da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Özgün genel maksat helikopterinden sonra ATAK-2 diye ifade ettiğimiz daha gelişmiş kapasiteye sahip taarruz helikopterimizi geliştireceğiz. Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz.

TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil, kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz. Buradan ayrıca bir teknoloji transferini de hep birlikte sağlayacağız."

Oktay, daha sonra TUSAŞ tarafından üretilecek 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçağı'nın tasarım ofisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Demir eşlik etti.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Bedelli askerlik yapacak avukatlar için kanun teklifiBedelli askerlik yapacak avukatlar için kanun teklifi
CHP'li Tezcan: 12 Ekim'de rahibi serbest bıraktıracaklarCHP'li Tezcan: 12 Ekim'de rahibi serbest bıraktıracaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100 Günlük Eylem Programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hürkuş T625 Genel Maksat Helikopteri Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

Barış Atay'dan sürpriz HDP kararı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

AK Parti ve MHP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: Mutabık kaldık

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

CHP'nin Antalya adayı kim olacak? Muhittin Böcek ilk kez açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.