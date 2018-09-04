Hürkuş'un kabrinin taşınması için kampanya

İSTANBUL (AA) - Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği (TVHMD), Ankara Cebeci Belediye Mezarlığı'nda bulunan Türk havacılığının önemli ismi Vecihi Hürkuş'un kabrinin askeri şehitliğe nakli için imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Hürkuş'un kabrinin, kuru otların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve yolların açılması gibi genel bakımlarının belediye tarafından yapıldığı belirtildi.

Buna rağmen kabir için özel bir bakım ve gözetim olmadığı, dernek üyeleri ile Hürkuş'u sevenlerin ziyaretinde mezar taşına konulan bröve ve panoların kaybolduğunun görüldüğü aktarılan açıklamada, "Cebeci Mezarlığı'nın alanı çok geniş, Hürkuş'un kabri ise dış duvara yakın. Göz önünde de değil. Mezarı çok aramazsanız, bulamazsınız. Bir bilene rastlamanız da her zaman kolay değil. Türk havacılığının çalışmak için çırpınan bir hizmetkarı Hürkuş'un kabrinde bir Türk bayrağı dalgalanmıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2007 yılında kurulan derneğin amaçlarından birinin, Hürkuş'un kabrinin askeri şehitliğe naklinin sağlanması olduğu, bu doğrultuda internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.

