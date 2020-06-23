Kalsiyum ve fosfat yönünden oldukça zengin bir besin madde olan hurma bu sayede kemik erimesi gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Lif oranı oldukça yüksektir. Bu sayede tüketildiğinde uzun süre tok tutar, sindirime yardımcı olur, bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar. Aynı zamanda kan şekerini düzenleyen hurmanın glisemik endeksi düşük olduğu için yarattığı tokluk hissi daha uzun sürelidir. Kilo vermeye pek çok yönden yardımcı olabilecek niteliklere sahiptir. Yapılan araştırmalara göre hurma tüketiminin yalnızca metabolizma değil psikoloji üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Gerginliği ve stresin olumsuz etkilerini azaltır.
Hem düşük kalorili hem de besleyici bir besin maddesi olan hurma ile diyet yapmak oldukça sağlıklı ve de lezzetli bir süreci kapsar. Hurma detoksu, diyet programı boyunca günde 21 adet hurma tüketilmesi esasına dayalıdır. Bu da günlük ortalama 900 kalorilik enerji alınması anlamına gelir. Lif ve mineral kaynağı olan hurma ile birlikte protein kaynağı olan yoğurdun da sağlık açısından birçok faydalı özelliği mevcuttur. 100 gram yoğurt 58 kaloridir. Diyet süresinde günde 3 kase yoğurt tüketilmesi önerilir. Bu da yoğurttan günlük 175 kalorilik enerji alınacağı anlamına gelir.
Hurma diyeti 7 günlük bir diyet programıdır. Hurma diyeti ile kaç kilo verilir sorusunun cevabı metabolizma hızına göre değişmekle birlikte diyeti uygulayan kişilerin diyet programının bitiminde en az 5 en fazla 7 kilo kaybettiği görülmüştür. Diyet listesi sadece hurma ve yoğurttan oluşur. Her öğünde 7 adet hurma tüketilmesi gerekir. Hurma-yoğurt diyetinde ara öğün yoktur. Günde 21 adet hurma ve 3 kase kadar yağsız yoğurt tüketilerek beslenilir. Dikkat edilmesi gereken husus ise tüketilecek olan hurmaların bir gece önceden bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayrılarak suda bekletilmesidir. Bu şekilde suda bekletilen hurmanın laksatif etkisi artmış olur. Böyle hurma daha tok tutucu ve bağırsak hareketlerini hızlandırıcı bir hal alır. Diyet süresince yeşil çay tüketimi, günlük 3 litre su içilmesi ve 40 dakikalık yürüyüş yapılması önerilir. Böylece metabolizma hızlandırılır, yağ yakımı kolaylaştırılır.
Hurma-yoğurt diyeti 1 haftalık bir detoks programıdır. Bunun çok katı olduğunu düşünenler 2 haftalık hurma süt diyetini de uygulayabilirler.
Yiyebilecekleriniz
Hurma, süt ve yoğurt tüketimi serbesttir. Günlük 3 litre kadar su ve şekersiz çay, şekersiz veya kremasız kahve, bitki çayı tüketimi ise serbesttir. Metabolizmayı hızlandırması ve toksin atıcı etkileri sebebiyle özellikle yeşil çay içilmesi önerilir.
Yememeniz Gerekenler
Hurma diyeti tek besine dayalı olduğu için diyet listesinde yer alan hurma ve yoğurt haricindeki her şeyin tüketilmesi yasaktır.
Hurma Diyetinin Faydaları
- Hurma yüksek oranda kalsiyuma sahiptir. Böylece kemik yapısının güçlenmesine katkı sağlar.
- Hurma mineral yönünden zengin ve tok tutucu bir besin olduğu için diyet süresince kişi yorgunluk, halsiz çekmez. Böylece günlük hayatına enerji yoksunluğu çekmeden kolaylıkla devam edebilir.
- Hurma lif yönünden zengindir. Bu sayede bağırsak hareketleri hızlanır, tokluk hissi uzun sürer, sindirim sistemi rahatlar. Böylece hurma diyeti yapanlar için kilo kaybı kolaylaşır.
- Hurma diyeti ile zayıflayanlar kısa sürede kilo kaybettikleri için motivasyon kazanırlar. Yüksek moralle bu kısa detoks programının ardından dengeli bir diyet listesine geçiş yaparak kilo verme sürecine devam edebilirler.
- Hurmada bulunan B1 vitamini sayesinde stresin olumsuz etkileri azalır.
- Laksatif etkilere sahip olması sayesinde sindirim sistemi daha etkin bir şekilde çalışmaya başlar.
- Hurmanın bünyesindeki B2 vitamini sayesinde karbonhidratın enerjiye dönüştürülmesi kolaylaşır. B2 vitamini enerji üretimi için vücudun depo ettiği yağların daha çok harcanmasını sağlar. Bu yönüyle hurma için yağ yakıcı bir besin tanımlaması yapılabilir.
- Hurma sağlığa yararlı 10’dan fazla element içerir. Bu sebeple bilim adamlarına göre hurma ve bir bardak süt ile bir insan günlük besin ihtiyacını karşılayabilir.
- Antioksidan bakımından oldukça zengindir. Kanser, kolesterol ve damar tıkanıklığına iyi gelir. Hurma soğuk havada saklanırsa bünyesindeki antioksidan miktarının arttığı bilinmektedir.
- Hurma kansızlığa iyi gelir. Diyet boyunca her gün 21 adet hurma tüketimi günlük demir ihtiyacını karşılar.
- Bu diyette hurmaya ek olarak her gün 3 kase yoğurt tüketimi mevcuttur. Yoğurt kalsiyum, protein, potasyum, magnezyum ve B vitamini içeren, besin değeri yüksek bir gıdadır. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Probiyotikler vücuttaki zararlı bakterilerle mücadele eder ve enfeksiyon oluşumunu engeller. Ayrıca bağırsak hareketlerini düzenler ve hızlandırır Vücuttan toksinlerin atılmasını ve metabolizmayı hızlandırarak daha çabuk yağ yakılmasını sağlar.
- Yoğurt yüksek miktarda kalsiyum içerir. Böylece karın bölgesindeki yağların eritilmesinde etkili olur.
- Hurma diyeti tek tip besin üzerine kurulmuştur. Bu sebeple hamilelerin bu diyeti yapması kesinlikle yasaktır. Ayrıca hurma diyetini emzirenler yapabilir mi sorusu cevaplandığında yanıt yine olumsuz olacaktır.
- 1 haftalık bir beslenme programı olsa dahi kısıtlayıcılığı yüzünden uygulanması oldukça zordur. Diyeti uygulayan kişiler tarafından yarıda bırakılma ihtimali yüksektir.
- Hurma diyeti sağlığa zararlı mı hususunda söylenebilecek ilk şey; diyet programının tek tip beslenme esasına dayanması sebebiyle vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden bir süreliğine mahrum kalacağıdır.
- Şok diyetin etkisiyle verilen kilolar beslenmeye dikkat edilmezse fazlasıyla geri alınabilir.
- Hurmada oldukça yoğun bir oranda lif bulunur. Hurmanın fazla tüketilmesi halinde vücuda alınan yoğun lif yüzünden gaz artışı, kabızlık ve şişkinlik görülebilir.
Örnek Hurma-Yoğurt Diyeti Listesi
Hurma-yoğurt diyetinde ara öğün yoktur. 1 günlük beslenme listesi şu şekildedir:
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Sabah: 1 kase yağsız yoğurt, 7 tane hurma
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Öğle: 1 kase yağsız yoğurt, 7 tane hurma
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Akşam: 1 kase yağsız yoğurt, 7 tane hurma
Örnek Hurma-Süt Diyeti Listesi
Hurma-süt diyeti 2 haftalık bir beslenme programından oluşur.
1. Hafta
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Sabah: 7 tane hurma, 1 bardak süt
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Öğle: 1 kase yağsız yoğurt, 7 tane hurma, ızgara balık ve yağsız salata
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Akşam: 1 bardak süt, 7 tane hurma, birkaç yaprak marul
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Akşam yemeğinden 2 saat sonra: 1 tane portakal
2. Hafta
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Sabah: 7 tane hurma, 1 bardak süt
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Öğle: 1 bardak süt, 7 tane hurma, ızgara tavuk göğsü, sebze çorbası
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Akşam: 1 bardak süt, 7 tane hurma, 2 dilim tost ekmeği, 1 tane haşlanmış yumurta, 3 yemek kaşığı kadar soya.
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Akşam yemeğinden 2 saat sonra: 1 tane portakal
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