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Hurma hırsızı, paketleme yaptığı kişiyle suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, satıcı B.E.'den aldığı 350 bin TL değerindeki 19 ton hurmayı İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, kayıplara karışan İ.E.K.

Hurma hırsızı, paketleme yaptığı kişiyle suçüstü yakalandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, satıcı B.E.'den aldığı 350 bin TL değerindeki 19 ton hurmayı İstanbul'daki alıcıya götürmeyip, kayıplara karışan İ.E.K. (26) ile ürünleri beraber paketlediği M.Y., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 21 Ocak'ta, Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Hurma satan Suriyeli B.E.'ye ait toptancıdan yaklaşık 350 bin TL değerinde 19 ton ürünü İstanbul'daki alıcıya götürmek için kamyona yükleyen vatandaşı İ.E.K., kayıplara karıştı. Hurmaların alıcıya ulaşmadığı öğrenen B.E., polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, hurmanın yüklendiği kamyonun plakasından yola çıkarak, araştırma başlattı. Yapılan MOBESE ve PTS incelemelerinde, kamyonun, İstanbul Esenyurt'taki depoya götürüldüğü belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, gece saatlerinde depoya baskın düzenledi. Operasyonda İ.E.K. ile hurmaları sattığı ve birlikte paketleyerek, satışa hazırladığı M.Y. gözaltına alındı. Emniyete getirilen M.Y., ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılırken, İ.E.K. ise adliyeye sevk edildi.

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Hurma hırsızı, paketleme yaptığı kişiyle suçüstü yakalandı

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