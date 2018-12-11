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Hurma koparmak isterken 2'nci katın penceresinden düşüp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:12 | Son Güncelleme

AMASYA'da, evin ikinci kat penceresinden uzanıp bahçedeki ağaçtan hurma koparmak isterken dengesini kaybedip düşen Muharrem Demirdiş (69), yaşamını yitirdi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, evin ikinci kat penceresinden uzanıp bahçedeki ağaçtan hurma koparmak isterken dengesini kaybedip düşen Muharrem Demirdiş (69), yaşamını yitirdi.
​Olay, dün akşam 55 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Muharrem Demirdiş, Almanya'da yaşayan kardeşine ait iki katlı boş evi kontrole gitti. İkinci kata çıkan Demirdiş, bahçedeki ağaçtan hurma koparmak için pencereden uzandığında dengesini kaybedip düştü. Telefonla Muharrem Demirdiş'e ulaşamayan yakınları, eve gitti. Yerde kanlar içinde hareketsiz bulunan Demirdiş için ambulans çağırıldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muharrem Demirdiş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirdiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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