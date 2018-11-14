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Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı.
​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taj Mohammed Mohtashami, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktıHurma paketlerinden afyon sakızı çıktıHurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

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