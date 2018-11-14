HABER

Hurma paketlerinden afyon sakızı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere dün Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran vatandaşı Taj Mohammed Mohtashami'nin giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazdan geçen valizi, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından arandı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanan 5 paket halinde 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi, Mohtashami gözaltına alındı.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taj Mohammed Mohtashami, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!
Muhtarın babası, evde çıkan yangında öldüMuhtarın babası, evde çıkan yangında öldü
Arazi anlaşmazlığı cinayetine 3 tutuklamaArazi anlaşmazlığı cinayetine 3 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Komşuları öyle bir şey yaptı ki... 'Biz böyle çok kız kaçırdık'

Akılalmaz olay! Komşuları öyle bir şey yaptı ki...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Çıplak halde cesedi bulundu! Cinsel ilişkiye girip...

Köylüye kızan muhtar cami hoparlöründen serzenişte bulundu: Benim ne zorum var!

Köylüye kızan muhtar cami hoparlöründen öyle bir şey söyledi ki!

Ünlü Türk iş adamı, babaları çıktı!

Ünlü Türk iş adamına büyük şok

'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun, benimle olmuyorsun' dedi, bıçakladı

'Beni aldatıyorsun, başkalarıyla birlikte oluyorsun' dedi ve...

Fatma Bingöl ölüme kafa tutuyor! Torunu 61 yaşında, kendisi ise...

Yaşayan tarih! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.