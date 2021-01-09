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’Hurma ticareti ’ adı altında örgüte finans sağladığı iddia edilen 32 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

09.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 2 ay süren projeli çalışma sonunda yapılan eş zamanlı operasyonda hurma ticareti adı altında örgüte finans sağladığı gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı.Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalarda 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 2 ay süren projeli çalışma sonunda yapılan eş zamanlı operasyonda hurma ticareti adı altında örgüte finans sağladığı gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalarda 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi. Bağış/himmet adı altında para toplandığı, toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu/hükümlü/kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları için, ayrıca henüz deşifre olmamış ilimizde üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı, örgütsel birlikteliği sağlamak ve diri tutmakamacıyla örgüt üyeleri ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği ve toplantılara yer temini edildiği, adli mercilerce işlemleri devam eden örgüt mensuplarını takip etme ve ihtiyacı olanlara avukat sağlandığı tespit edildi.
Antalya’da söz konusu faaliyetlerle ilgili yeni yapılanma içerisinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur olmak üzere toplam 5 ilde 08 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde toplam (32) şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif yerlerde gizlenmiş vaziyette bulunan örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen TL/Euro/Dolar cinsinden para, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir olması sebebiyle haklarında toplatma kararı bulunan, çoğu örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap ve örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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