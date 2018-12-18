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Hurma yapraklarından yapılan otel ilgi odağı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 08:27 | Son Güncelleme

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kirman'ın 400 kilometre güneyindeki Kale Genc ilçesinde 2016'da hurma yapraklarından inşa edilen ve 30 yapıdan oluşan otel, 60 turisti ağırlama kapasitesine sahip bulunuyor.

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
Ülkenin en ilgi çekici yapılarından biri olan otelin müdürü Muhammed Cevad Cihanpur, AA muhabirine turistlerin ilgi odağı haline gelen otel hakkında bilgi verdi.
Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu.
Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik." dedi.
Otelin 2016'da ahşap ve hurma ağacı yapraklarından inşa edildiğini ve turistlerin otelin konseptine duydukları ilgiden memnun olduklarını belirterek;
"Aslında bu oteli inşa ederek bölgedeki fakirliği zenginliğe dönüştürdük." ifadesini kullandı.
Cihanpur, bitkilerden inşa edilen otelin özellikle bölgede 50 dereceyi bulan sıcaklarda turistlere serin bir barınma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.
Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur;
"Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu.
Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik." dedi.
İşte İran'da bulunan, hurma yapraklarından dizayn edilmiş ilginç otelden kareler.
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Anahtar Kelimeler:
İRAN hurma yaprakları otel

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