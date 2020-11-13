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Hurmanın içine uyuşturucu enjekte etmişler!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2020 10:32 | Son Güncelleme

Antalya'da hurmanın içine uyuşturucu enjekte eden karı-koca çift, polisler tarafından yakalandı. Narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 3 pakette bulunan 71 adet hurmada 85.5 gram metanfetamin maddesi olduğu saptandı. Çift, gözaltına alınarak tutuklanırken, polisler bu yönteme ilk kez rastladıklarını söyledi.

Hurmanın içine uyuşturucu enjekte etmişler!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi. Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

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Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan çift, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İLK KEZ BÖYLE BİR YÖNTEM DENEMİŞLER!

Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.

DHA

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