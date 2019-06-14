Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmleri için çekim mekanı oldu.

Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Çinli teknoloji firması son reklam filmini, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen yabani kuşların göç rotası üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı'nda çekti. Akıllı telefon üreticisi firma, Hacılar sınırları içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak ürettiği akılı telefonu tanıttı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve uluslararası öneme sahip bir alan olan Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için Belediye olarak projelerimizi hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için bir kazanım olacak turizm projesini hayata geçireceğiz" dedi.

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