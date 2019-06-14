HABER

Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmleri için çekim mekanı oldu.

Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmleri için çekim mekanı oldu.
Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Çinli teknoloji firması son reklam filmini, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen yabani kuşların göç rotası üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı'nda çekti. Akıllı telefon üreticisi firma, Hacılar sınırları içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak ürettiği akılı telefonu tanıttı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve uluslararası öneme sahip bir alan olan Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için Belediye olarak projelerimizi hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için bir kazanım olacak turizm projesini hayata geçireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı olduHürmetçi Sazlığı, reklam mekanı olduHürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu oldularJandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu oldular
Yaralı martı tedavi edildiYaralı martı tedavi edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.