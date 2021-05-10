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Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran Gerginliği

10.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hürmüz Boğazı'nda ABD Sahil Güvenliği’ne ait bir geminin, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan 13 geminin ABD donanmasına yaklaşmasının ardından, yaklaşık 30 uyarı atışı yaptığı açıklandı

Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran Gerginliği

Hürmüz Boğazı'nda ABD Sahil Güvenliği’ne ait bir geminin, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan 13 geminin ABD donanmasına yaklaşmasının ardından, yaklaşık 30 uyarı atışı yaptığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, İran’a ait hücumbotların, güdümlü füze denizaltısı Georgia'ya eşlik eden USS Monterey de dahil olmak üzere altı ABD askeri gemisinin 130 metre kadar yakınına geldikten sonra uyarı atışlarının yapıldığını söyledi.

Pentagon sözcüsü Kirby, sahil koruma botu Maui'nin, İran gemileri ayrılmadan önce 50 kalibrelik bir makineli tüfekle uyarı atışları yaptığını kaydetti.

"Bu önemli ve çok agresif davranıyorlardı dedi " diyen Kirby, İran gemilerinin sayısının yakın geçmişe göre daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olay, geçen ay içinde ABD askeri gemilerinin, bölgedeki İran gemilerinin manevralarının güvenli olmadığı gerekçesiyle, uyarı atışları yapmak zorunda kaldığı ikinci olay oldu. 2020 yılı bu tür olaylarda göreceli bir durgunluk yaşanmıştı.

Geçen Nisan ayında bir ABD askeri gemisi, Devrim Muhafızları’na ait üç geminin yanına ve Körfez'deki bir başka Amerikan devriye botuna yaklaşmasının ardından uyarı ateşi açmıştı.

Kirby’nin açıklaması, Washington ve Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasına yeniden uyum için çabaların hızlandırılmaya çalışıldığı bir dönemde geldi.

ABD'li yetkililer, eski Başkan Donald Trump'ın 2018'de terk ederek İran'ın yaklaşık bir yıl sonra şartlarını ihlal etmeye başlamasına neden olduğu anlaşmaya uymaya nasıl devam edileceği konusunda İran'la dördüncü tur dolaylı görüşmeler için geçen hafta Viyana'ya dönmüşlerdi.

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