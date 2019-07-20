Hürmüz Boğazı’nda Sular Isınıyor

İran’ın İngiliz tankerlerini alıkoymasının ardından İngiltere tüm gemilerine bölgeden uzak durma çağrısı yaparken, Tahran kendi petrolünü taşıyan bir tankere iki hafta önce Cebelitarık’ta el konmasına misilleme amacıyla bu kararın alındığını bildirdi İngiltere, İngiliz bandıralı bir petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmasının ardından gemilerini Hürmüz Boğazı’ndan uzak durması konusunda uyardı. İngiliz hükümeti sözcüsü bölgedeki gelişmeler üzerine olağanüstü olarak kabinenin (COBRA) toplanmasının ardından yaptığı açıklamada, “İran’ın uluslararası seyrüsefer özgürlüğüne açık şekilde meydan okuduğu kabul edilemez eylemleri konusunda endişelerimiz sürüyor” dedi. İran’dan gelen açıklamaysa geminin “misilleme” amacıyla alıkonduğu yönünde. İranlı yetkililer uluslararası denizcilik kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz bandıralı Stena Impero adlı tankerin alıkonulması talimatını verdi. Tanker, çoğu Hintli 23 mürettebatıyla birlikte Bender Abbas limanına çekildi.

Alıkonulmadan önce Suudi Arabistan yolunda olan Stena Impero adlı petrol tankerinin sahibi olan şirket, dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda “tanımlanamayan küçük hava aracı ve helikopterlerin yaklaşmasının ardından rotası İran’a çevrilen gemiyle irtibatlarının kesildiğini” açıklamıştı. İngiliz yetkililer Mesdar adlı bir diğer petrol tankerinin de İran güçleri tarafından dün kısa bir süre alıkonulduğunu belirtiyor. Geminin sahibi şirket tankerin serbest bırakıldığını doğruladı. Tanker şu anda Basra Körfezi’ne doğru batıya yönelmiş durumda. İngiltere: “Askeri Değil Diplomatik Seçenekleri Değerlendiriyoruz” İngiliz hükümeti yetkilileri iki tankerin alıkonulmasını uluslararası sularda gemilerin serbest geçişinin ihlali olarak değerlendiriyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt “Gemilerin alıkonulması kabul edilemez” dedi, Londra’nın İran’ın bu hamlesi, kapsamlı şekilde değerlendirildikten sonra güçlü bir karşılık vereceğini söyledi. Ancak Hunt, “Askeri seçeneklere bakmıyoruz. Sorunun çözümü için diplomatik yolları değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD ordusu da bölgedeki gemileriyle irtibatta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yarbay Earl Brown silahsız keşif uçaklarının Hürmüz Boğazı’nı uluslararası hava sahasından izlediğini belirtti, Pentagon’un ABD gemileriyle de emniyetlerini sağlamak amacıyla irtibata geçtiğini söyledi. ABD Suudi Arabistan'a 500 asker gönderiyor Öte yandan Suudi Arabistan devlet televizyonu dün hükümetin bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla sayıları birkaç yüzü bulacak ABD askerlerinin konuşlanmasına onay verdiğini aktardı. Amerikalı yetkililer Associated Press haber ajansına yaptıkları açıklamada bölgede ABD askerlerinin konuşlanmasının İran’a karşı koyma amacı taşıdığını ancak bunun haftalardır planlandığını ve İngiltere’ye ait tankerin alıkonulmasına bir yanıt niteliği taşımadığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a konuşlandırılacak asker ve kaynakların bölgedeki tehditlere karşı "takviye bir caydırıcılık" sağlayacağı belirtildi.