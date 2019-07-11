HABER

Hürmüz'de İran-İngiltere Gerginliği

11.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Hürmüz Boğazı’nda üç İran botu bir İngiliz petrol tankerinin yolunu kesmeye çalıştı. İngiltere’nin açıklamasına göre İran botları yakınlarındaki İngiliz savaş gemisinin uyarısı üzerine geri çekildi

Hürmüz'de İran-İngiltere Gerginliği

Hürmüz Boğazı’nda üç İran botu bir İngiliz petrol tankerinin yolunu kesmeye çalıştı. İngiltere’nin açıklamasına göre İran botları yakınlarındaki İngiliz savaş gemisinin uyarısı üzerine geri çekildi.

İngiltere Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada İran’ı tansiyonu düşürmesi yönünde uyardı. Sözcü, “HMS Montrose savaş gemisi, British Heritage petrol tankeriyle, İran botlarının arasına girmek zorunda kaldı ve sözlü olarak İran botlarını uyardı. Bunun üzerine botlar geri döndü” dedi.

British Heritage tankerinin İngiliz petrol devi BP’ye ait bir gemi olduğu açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, haberi “değersiz” olarak niteledi.

Söz konusu olay İngiltere’nin bir hafta önce Cebelitarık’ta bir İran tankerini alıkoymasının ardından geldi. Söz konusu tankerin yaptırımlara karşı Suriye’ye petrol sevkiyatı yaptığı iddia edilmişti.

Hürmüz Boğazı civarında tansiyon İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasından sonra daha da yükseldi. Amerika, Trump yönetiminin kararıyla geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almıştı. İran’sa anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkeleri İran’ın anlaşmadan kaynaklanan haklarını savunmamakla suçluyor.

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 8 ölüAfrin'de bomba yüklü araç patladı: 8 ölü
Doğu Akdeniz - Reuters: AB, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyorDoğu Akdeniz - Reuters: AB, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

ABD'den dikkat çeken uyarı: Asla sahip olamayacak

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı!

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü...

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Fırtına 20 dakika sürdü, 6 kişi öldü!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Dünya liderlerine böyle tepki gösterdi: Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Mahkeme Trump'ı haklı buldu! 'Cadı avını kazandım'

Mahkeme Trump'ı haklı buldu! 'Cadı avını kazandım'

ABD'den Suudi Arabistan'a açık mesaj!

ABD'den Suudi Arabistan'a açık mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.