Hürmüz'de İran-İngiltere Gerginliği

Hürmüz Boğazı’nda üç İran botu bir İngiliz petrol tankerinin yolunu kesmeye çalıştı. İngiltere’nin açıklamasına göre İran botları yakınlarındaki İngiliz savaş gemisinin uyarısı üzerine geri çekildi.

İngiltere Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada İran’ı tansiyonu düşürmesi yönünde uyardı. Sözcü, “HMS Montrose savaş gemisi, British Heritage petrol tankeriyle, İran botlarının arasına girmek zorunda kaldı ve sözlü olarak İran botlarını uyardı. Bunun üzerine botlar geri döndü” dedi.

British Heritage tankerinin İngiliz petrol devi BP’ye ait bir gemi olduğu açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, haberi “değersiz” olarak niteledi.

Söz konusu olay İngiltere’nin bir hafta önce Cebelitarık’ta bir İran tankerini alıkoymasının ardından geldi. Söz konusu tankerin yaptırımlara karşı Suriye’ye petrol sevkiyatı yaptığı iddia edilmişti.

Hürmüz Boğazı civarında tansiyon İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasından sonra daha da yükseldi. Amerika, Trump yönetiminin kararıyla geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran’a yönelik yeni yaptırım kararları almıştı. İran’sa anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkeleri İran’ın anlaşmadan kaynaklanan haklarını savunmamakla suçluyor.

