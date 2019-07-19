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Hürmüz’de Yeni Gerilim: İran İngiliz Tankerini Alıkoydu

19.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

İngiltere’ye ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada İran tarafından durdurularak alıkonulduğu bildiriliyor. Hürmüz Boğazı’nda gerilimi daha da tırmandıran son gelişmeyle ilgili açıklama İran Devrim Muhafızları’ndan geldi

Hürmüz’de Yeni Gerilim: İran İngiliz Tankerini Alıkoydu

İngiltere’ye ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada İran tarafından durdurularak alıkonulduğu bildiriliyor.

Hürmüz Boğazı’nda gerilimi tırmandıran son gelişmeyle ilgili açıklama İran Devrim Muhafızları’ndan geldi. Açıklamada İngiltere bayraklı “Stena Impero” adlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara uymadığı gerekçesiyle kuşatılarak alıkonulduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden kalkan İngiliz petrol tankerinin rotası Suudi Arabistan’dı. Ancak İran Devrim Muhafızları’ndan gelen açıklamada tankerin İran’da bir limana götürüldüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’ın açıklaması henüz doğrulanmadı. Tankerin Hürmüz’deki ani manevrasıyla ilgili gelen haberlerle ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı açıklandı.

Gemiyi işleten şirketten yapılan açıklamada, tankere Hürmüz yakınlarında helikopterin eşlik ettiği bir geminin yanaşarak rotasını İran’a doğru çevirdiği belirtildi. Şirket, İran’ın iddialarının aksine tankerin müdahale sırasında uluslararası sularda seyrettiğini savundu. Stena Impero adlı petrol tankerinde 23 mürettebat bulunuyor.

Öte yandan Beyaz Saray, İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen İngiliz tankerine el koyduğu yönündeki haberleri takip ettiklerini açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, ABD’nin müttefik ve ortaklarını İran’a karşı savunmak için işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

Geçen hafta, Avrupa Birliği yaptırımlarını delerek İran’dan Suriye’ye ham petrol götürdüğü gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı’nda seyreden bir tanker İngiliz birlikler tarafından durdurulmuştu. İran iddiaları reddederken, İngiliz yetkililer, tankerin İran’dan Suriye’ye petrol taşıdığıyla ilgili güvenilir veriler olduğunu belirtmişti.

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