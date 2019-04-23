Hürriyet Çocuk Kulübü’nden 23 Nisan’a özel kutlama

İSTANBUL, (DHA) - HÜRRİYET Çocuk Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İstanbul Modern’de kutladı.

Hürriyet Çocuk Kulübü’nün önderliğinde İstanbul Modern’de ‘Her Yerde Oyun’ isimli oluşumla gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt’un eşliğinde çeşitli aktiviteler yaptı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği etkinliklerde çocuklar önce eğitmenlerin eşliğinde kağıttan malzemelerle 3 boyutlu bir ağaç tasarladı. Ağaçlara yeşil yapraklar ve renkli çiçekler yapıştırarak süsleyen çocuklar, baharın coşkusunu tasarımlarına yansıttı. Bir diğer aktivitede ise çocuklar köpük hamur kullanarak hayal güçlerini malzemelerle birleştirdi ve kendilerine özel bir bahçe tasarladı. Etkinlikte kendi kelebek ve kedi maskelerini yapan çocuklar, kitap ayracı boyama ile kitap okumayı teşvik eden bir aktiviteye imza attı.

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