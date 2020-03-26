Hürriyet Gazetesi Ankara muhabiri Murat Yılmaz koronavirüse yakalandı

Murat Yılmaz sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, “Üzülerek söylüyorum ki bugün için gidip yaptırdığım koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım ve uzun bir süre aranızda olamayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah iyileşirim” diye bir paylaşım yapmamak için LÜTFEN #EVDEKALIN" mesajını paylaştı.

Arkadaşlar, “Üzülerek söylüyorum ki bugün için gidip yaptırdığım koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım ve uzun bir süre aranızda olamayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah iyileşirim” diye bir paylaşım yapmamak için LÜTFEN #EVDEKALIN — Murat YILMAZ - #EvdeKal (@myilmaznet) March 26, 2020



