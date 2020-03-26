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  4. Hürriyet Gazetesi Ankara muhabiri Murat Yılmaz koronavirüse yakalandı

Hürriyet Gazetesi Ankara muhabiri Murat Yılmaz koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 23:13 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi Ankara muhabiri Murat Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve şu anda hastanede karantina altında olduğunu açıkladı.

Hürriyet Gazetesi Ankara muhabiri Murat Yılmaz koronavirüse yakalandı

Murat Yılmaz sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, “Üzülerek söylüyorum ki bugün için gidip yaptırdığım koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım ve uzun bir süre aranızda olamayacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah iyileşirim” diye bir paylaşım yapmamak için LÜTFEN #EVDEKALIN" mesajını paylaştı.


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