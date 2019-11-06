Hürriyet gazetesi: İşten çıkarmalar hakkında neler biliniyor?

Doğan Grubu tarafından 2018 yılı içerisinde Demirören Grubu'na devredilen, Türkiye'nin en yüksek tiraja sahip üçüncü gazetesi Hürriyet'te onlarca çalışanın işine son verildi. İşten çıkarmaların yüz yüze aktarılmaması, çalışanlara mektup yoluyla tebligat yapılması veya çalışanların e-posta ile bilgisayar hesaplarına girememeleriyle işten çıkarıldıklarını anlamaları tartışma yarattı ve tepki topladı. Son olarak Ayşe Arman, 27 yıldır Pazar röportajları yaptığı gazeteden istifa etti.

Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarma sürecinin Perşembe günü de devam ettiği belirtiliyor.

Bazı gazeteciler hem işten çıkarmalara hem de süreçte uygulanan eve tebligat gibi yöntemlere tepki gösteriyor.

Çalışanlar nasıl ve neden işten çıkarıldı?

Gazeteciler işten çıkarıldığını evlerine gelen tebligat yoluyla öğrendi.

Tebligatta, "Yönetim kurulunun işletmesel kararı uyarınca iş akdiniz 25.10.2019 itibariyle feshedilmiştir. Bilginizi rica ederiz" ifadesi yer aldı.

https://twitter.com/qbasaran/status/1189794135198380038

Bu gazetecilerden bir bölümü, evlerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapıldığını mesai için gazetede bulundukları sırada öğrendi.