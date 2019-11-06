Hürriyet gazetesi: İşten çıkarmalar hakkında neler biliniyor?

Doğan Grubu tarafından 2018 yılı içerisinde Demirören Grubu'na devredilen, Türkiye'nin en yüksek tiraja sahip üçüncü gazetesi Hürriyet'te onlarca çalışanın işine son verildi. İşten çıkarmaların yüz yüze aktarılmaması, çalışanlara mektup yoluyla tebligat yapılması veya çalışanların e-posta ile bilgisayar hesaplarına girememeleriyle işten çıkarıldıklarını anlamaları tartışma yarattı ve tepki topladı. Son olarak Ayşe Arman, 27 yıldır Pazar röportajları yaptığı gazeteden istifa etti.
Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarma sürecinin Perşembe günü de devam ettiği belirtiliyor.
Bazı gazeteciler hem işten çıkarmalara hem de süreçte uygulanan eve tebligat gibi yöntemlere tepki gösteriyor.
Gazeteciler işten çıkarıldığını evlerine gelen tebligat yoluyla öğrendi.
Tebligatta, "Yönetim kurulunun işletmesel kararı uyarınca iş akdiniz 25.10.2019 itibariyle feshedilmiştir. Bilginizi rica ederiz" ifadesi yer aldı.
https://twitter.com/qbasaran/status/1189794135198380038
Bu gazetecilerden bir bölümü, evlerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapıldığını mesai için gazetede bulundukları sırada öğrendi.
Bazı gazeteciler ise işten atıldıklarından, kurumsal mail hesaplarının kapatılması sonucu haberdar oldu.
İşten çıkarmalar Perşembe günü de sürdü. Bazı gazeteciler durumu yine bilgisayar hesaplarının ve e-postalarının kapatıldığını görünce fark etti.
Ancak daha sonra iş akdi feshedilenler, bu kez İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne çağrıldı ve kendilerine yüz yüze bildirim yapıldı.
Halihazırda gazetede çalışanların tedirginlik içinde olduğu, bir taraftan ertesi gün yayınlanacak gazetenin hazırlıklarını yaparken, diğer taraftan da İnsan Kaynakları'ndan gelecek olası telefonun kaygısını yaşadıkları aktarılıyor.
Süreçle ilgili yeterli bilgi alamadıklarını belirten gazeteciler, banka hesaplarında Cuma günü maaş yatıp yatmayacağını kontrol ederek işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını anlamaya çalıştıkları belirtiliyor.
İşten çıkarılanların önemli bir bölümü muhabir ve editör. Şu ana kadar tebligat ya da yüz yüze bildirim yoluyla işten çıkarıldığı öğrenilen isimler arasında şu kişiler var:
İpek Özbey, Çınar Oskay, Banu Tuna, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, İbrahim Yurtbay, Kenan Başaran, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Mesude Erşan, Aydil Durgun, Aslı Barış, Mustafa Doğan, Arda Akın, Emre Özpeynirci, Ece Emre, Levend Korkut, Nigar Akan, Ahmet Can Şit, Şebnem Turhan, Ceyhun Kuburlu, Doğaner Gönen, Cenk Öz, Deniz Dallı ve Cansu Topçu.
BBC Türkçe'nin öğrendiğine göre, sadece haber bölümünden değil, az sayıda başka departmanlardan da işten çıkartılanlar var ve iş akdi feshedilenlerin sayısı 40'ı geçti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinden 43'ünün işten çıkartıldığını duyurdu.
Hürriyet'in 1 Kasım 2019 sayısının künyesinden çok sayıda ismin çıkartılması ve mevcut değişikliklerin yansıtılması bekleniyor.
https://twitter.com/banutuna/status/1189527209398157313
https://twitter.com/CinarOskay/status/1189802686843105280
https://twitter.com/eozpeynirci/status/1189830135559704576
BBC Türkçe'ye konuşan işten çıkarılan bir çalışan, daha önce de işten çıkarmalarla karşılaştığını ancak posta yoluyla işten atılmanın "ahlaksızca" olduğunu söyledi.
Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını somut olarak söylemeyeceğini belirten gazeteci, bununla birlikte işten çıkarılan çalışanların büyük bölümünün ortak yönünün, TGS üyesi olmak olduğunu belirtti.
Gazeteci, yaşananın bir kez daha basında sendikalı olmanın önemini gösterdiğini, işten atılmalarına rağmen sendikalı oldukları için kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi ve "Herkes sendikalı olsun" dedi.
Bu arada işten çıkarmalar üzerine tepki olarak gazeteden istifalar da gelirken, bazı gazeteciler ve meslek örgütleri de tepki gösterdi.
İşten çıkarma kararının kendisine bildirilmediği öne sürülen, gazetenin genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, noter yoluyla görevinden istifa etti.
Munyar'ın istifasının kabul edildiği ve işten çıkış belgesinin kendisine teslim edildiği öne sürüldü.
Gazetenin yazarı Gülse Birsel, Twitter'dan yayımladığı istifa mesajında şunları söyledi:
"Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyuruyorum. Okuyucularımdan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler. @Hurriyet"
https://twitter.com/gulseyazar/status/1189624316197003264
Naim Dilmener de istifasını bir Twitter mesajıyla duyurdu:
"Doğan zamanı da, sonraki Demirören zamanı da; Hürriyet'te yazmamın tek sebebi Çınar Oskay ve ekibiydi. Onlar yoksa benim kalmamın hiçbir anlamı olmaz. Ben de ayrılıyorum. Oskay ve arkadaşlarına teşekkürlerim sonsuz. Yolları her daim AÇIK olsun."
https://twitter.com/renemliD/status/1189807940708028416
Son istifa ise Pazar günü Ayşe Arman'dan geldi.
https://www.instagram.com/p/B4Znn4jnVXg/
TGS, işten çıkarmalara sert tepki gösterdi.
Sendika Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu işten çıkarmaların anayasaya aykırı olduğunu iddia etti ve mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.
https://twitter.com/TGS\_org\_tr/status/1189897813498482690
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da eve tebligat yöntemini "yakışıksız bir tarz" olarak nitelendirdi ve bunun Hürriyet'in "halka nitelikli haber ulaştırma misyonundan iyice elini çektiğini" gösterdiğini belirtti.
https://twitter.com/RSF\_tr/status/1189559663399972869
İşten çıkarmalarla ilgili herhangi bir kurumsal açıklama yapılmadı.
İşten atılanlar, insan kaynakları bölümünün kendilerine yeterli bilgi vermediğini söylüyor.
BBC Türkçe, Hürriyet'in insan kaynakları bölümünden görüş talebinde bulundu ancak bu talebe henüz olumlu bir yanıt gelmedi.
İşten çıkarılanlar TGS çatısı altında toplantılar yapıyor ve sendika avukatları ile işten çıkarmalara karşı hangi adımları atacaklarını tartışıyor.
İşe iade davasının da çalışanlar arasında tartışıldığı ancak henüz bu yönde bir karar alınmadığı aktarılıyor.
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