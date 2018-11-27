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HÜRRİYET GAZETESİ'NE SALDIRI DAVASINDA 25 KİŞİ BERAAT ETTİ, 1 KİŞİ 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan saldırılara ilişkin 26 kişi hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından açılan davada karar çıktı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan saldırılara ilişkin 26 kişi hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından açılan davada karar çıktı. 25 sanığın beraatine karar verilen davada bir sanık, "Geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen Avukat Eren Mustafa Şener katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, 25 sanık hakkında, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

BİR SANIK CEZALANDIRILDI
Sanıklardan Mesut Yeşilyurt ise "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası 2 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanıktan bu cezanın 4 eşit taksitte alınmasına hükmetti. Yeşilyurt ayrıca, "Geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırılar sonrası, 26 kişi hakkında, “Mala zarar verme" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlalö suçundan iddianame düzenlemişti.
İddianamede kalabalık bir grubun 6 Eylül 2016 tarihinde 23.05’te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtiliyor.
8 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplandığı anlatılan iddianamede, bu grubun 20.30 sıralarında da gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin etrafı duvarla çevrili binanın bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiği, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapıyı, vitrin camlarını, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çıkarıldıkları anlatılıyor.
İddianamede 26 şüphelinin, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmeö suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması isteniyor.

30 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

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