- HÜRRİYET GAZETESİ'NE SALDIRI DAVASINDA 25 KİŞİ BERAAT ETTİ, 1 KİŞİ 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan saldırılara ilişkin 26 kişi hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından açılan davada karar çıktı. 25 sanığın beraatine karar verilen davada bir sanık, "Geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen Avukat Eren Mustafa Şener katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, 25 sanık hakkında, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

BİR SANIK CEZALANDIRILDI

Sanıklardan Mesut Yeşilyurt ise "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası 2 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanıktan bu cezanın 4 eşit taksitte alınmasına hükmetti. Yeşilyurt ayrıca, "Geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.