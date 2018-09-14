Hürriyet'te ayrılık! Usta gazeteci son yazısıyla veda etti

Hürriyet gazetesinden bir deneyimli isim daha ayrıldı. Tecrübeli gazeteci Taha Akyol’un gazete ile yollarının ayrıldığı açıklandı.

Daha önce de aynı gruba ait CNNTürk televizyonundaki ‘Eğrisi Doğrusu’ adlı TV programı yayından kaldırılan Akyol’un son yazısını yazarak gazeteye veda etti. Akyol, yazısında "Yazarlıkta en zor olan, veda yazısı yazmaktır. Hele de yıllarca birlikte olduğu okurlara, yıllarca çalıştığı kurumlara veda etmek daha bir zordur. Bugün bu zor vedayı yapıyorum. Değerli okurlarıma ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. En iyi dileklerimle, saygılarımla" ifadesini kullandı.

TAHA AKYOL KİMDİR?



Taha Akyol, Abhaz asıllı Türk Gazeteci ve yazar. 1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Babası Mustafa, annesi Fatma Akyol'dur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yazarlık mesleğine 1977 yılında Her gün gazetesinde başladı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulundu. Darbe sonrasında tutuklandı ve uzunca bir süre Mamak Cezaevi'nde yattı. Askeri mahkemede yargılandı ve beraat etti. Yankı dergisinde, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.