Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a mahkeme kararıyla başkan adayı oluyor 

Beşiktaş Kulübü'nde 30 yıldır üyeliği bulunan ve 1995-2000 yıllarında altyapı futbol antrenörlüğü yapan Hürser Tekinoktay, önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda başkan adayı olarak katılacağını 2018'in Eylül ayında açıklamıştı. Dernek tüzüğü uyarınca 270 dernek üyesi Tekinoktay'ın Beşiktaş Kulübü başkan adayı olabilmesi için imza vermişti. Tekinoktay ıslak imzalı dilekçeler ile Divan Kurulu'na başkan adayı olarak başvurmuştu. Ancak Divan Başkanlık Kurulu, Hürser Tekinoktay'ın başkan adaylığı başvurusunu reddetmiş, dilekçeleri de kabul etmemişti.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Divan Kurulu tarafından önümüzdeki hafta yapılacak seçimli genel kurul toplantısında başkan adaylığı kabul edilmeyen Hürser Tekinoktay, mahkeme kararıyla başkan adayı oluyor. Hürser Tekinoktay'ın başvurusu üzerine mahkeme önümüzdeki hafta yapılacak genel kurul toplantısında Tekinoktay'ın başkan adayı olabilmesi için dernek tüzüğündeki şartları sağladığının tespitine karar verdi. Mahkeme ayrıca Tekinoktay'ın seçime katılabilmesi yönünde ihtiyati tedbir kararına hükmetti.

Tekinoktay bunun üzerine başkan adaylığı şartlarını taşıdığının tespiti ve 270 üyenin dilekçesinin divan kurulu tarafından kabul edilmesi için ihtiyati tedbir isteyerek mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme kararını vererek, Hürser Tekin Oktay'ın başkan adaylığı şartlarını sağladığının tespiti ve dilekçelerin kabul edilmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verdi.

İstanbul 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hürser Tekinoktay avukatı ile katılırken Beşiktaş Kulübünü avukatı temsil etti. Mahkeme Beşiktaş Kulübü'nün 4 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul toplantısında 270 dernek üyesi olduğu iddia edilen kişilerin üyelik şartı taşıyıp taşıyamadığının divan kurulunca tespit edilmesini istedi. Üyelik şartı taşıdıkları takdirde tüzüğe göre tedbir isteyen Hürser Tekinoktay'ın aday olabilmesi için yeterli sayı bulunduğunda başkan adayı olarak yer alabileceğine karar verdi.

Duruşma çıkışı konuşan Hürser Tekinoktay, "Kimin Başkan adayı olup olmayacağı önemli değil. Adalet yerini buldu ve kabul dahi edilmeyen 270 ıslak imzalı başkan adayı öneri dilekçemizi kabul etti" dedi.

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