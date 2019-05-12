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Hürser Tekinoktay: Bizim dönemimizde kimse kulübe fatura kesemez

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, seçim öncesinde yaptığı konuşmada ekibini tanıtırken sert ifadeler de kullandı. Kendi dönemlerinde kimsenin kulübe fatura kesemeyeceğini söyleyen Tekinoktay, Beşiktaş’ın hakkının da masada yenmeyeceğini söyledi.

Hürser Tekinoktay: Bizim dönemimizde kimse kulübe fatura kesemez

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’da oy kullanma işlemi öncesinde konuşan Başkan Adayı Hürser Tekinoktay, ekibini tanıtırken, projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

Göreve gelmeleri halinde özellikle altyapıya yapılacak olan Tekinoktay, projelerinin içinde inşaat olmadığını belirterek, “Biz spor kulübüyüz. AVM yapmak ya da Bolu Gerede’de kamp tesisi yapmak bizim işimiz değil. Lazio’yla Chelsea’yle yapacağımız maçlarla lige hazırlanmamız gerekiyor. Profesyonel ekibimizle de 10 milyona futbolcu almayacağız, 250 bine futbolcu alıp parlatıp büyük paralara biz satacağız” dedi. Tekinoktay, Sportif Direktörlük konusunda da Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden John Benjamin Toshack’la anlaştıklarını söyledi. Kombine kart sahiplerinin kulübe üye olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Tekinoktay, “Beşiktaş’ın dinamiği taraftarıdır. Kombine kart sahibi olanların hemen kongre üyesi yapılması gerekiyor. Hedeflerimizden birisi budur. Barcelona, Benfica, Bayern Münih kulüplerinin kongre üye sayısı 200 binin üzerinde. Portekiz nüfusundan daha fazla taraftarı olan bir kulübüz, Benfica’dan daha az üyemiz var. İlk 3 yılda 100 bin üye sayısına, ikinci 3 yılda ise 200 bin bandını geçip bu anlamda 4 büyük kulüpten birisi olması gerekiyor Beşiktaş’ın. Bunun ticari geri dönüşü de var. İyi bir reklam kampanyasıyla kulübe çok önemli bir geri dönüş sağlanabilir” diye konuştu.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE KİMSE KULÜBE FATURA KESEMEZ"

Beşiktaş’ın özellikle masada hakkının yendiğini söyleyen Tekinoktay, “Biz şerefiyle oynayan ve hakkıyla kazanan bir takımız. Kaybederken de hakkımızla kaybeden bir takımız ama masa başında kaybeden bir takım olmayacağız. Bizim dönemimizde kimse fikstürü bizden önce düzenleyemez, bizim dönemimizde emekliliği gelmiş olan hakemleri kimse bizim maçlarımıza gönderemez. Beşiktaş’ın hakkı masada yenmeyecek. Fikret Orman kazanırsa, ben kendisinin her zaman destekçisiyim ve eğer bu kavganın içinde olacaksa ve bana ne görev verirse, ben bu kavganın içinde olurum. Bizim yönetim kurulumuzda kimse kendi kulübüne fatura kesemez ve kesemeyecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

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Hürser Tekinoktay Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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