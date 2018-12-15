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Hurşit Güneş: CHP ve İYİ Parti ittifakı Kocaeli özelinde hatalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak anlaşması kapsamında CHP'nin Kocaeli'de aday göstermeme kararı için, "CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş, yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak anlaşması kapsamında CHP'nin Kocaeli'de aday göstermeme kararı için, "CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP'de genel başkan yardımcılığı, genel saymanlık ve 24'üncü dönemde Kocaeli milletvekilliği yapan Hurşit Güneş İzmit'te bir otelin toplantı salonunda basın açıklaması düzenledi. Güneş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti ve CHP arasındaki ittifakı değerlendirdi. Hurşit Güneş, hangi bölgelerde ittifak yapılacağının çok ciddi hesaplara dayanması gerektiğini belirterek, "Siyasette seçim ittifakları kimi zaman güç birliği, kimi zaman da iş birliği biçiminde olabilir. Bölgelerde de ideolojik yakınlıklar varsa bu daha da verimli olur. Gelinen siyasal sitem, özellikle başkan adaylıklarında bunu daha da zorlamaktadır. 2018 yılında Seçim Yasası'ndaki tadilatlar ittifakı gerçekleştiren muhalefet partilerini milletvekili çıkarmakta kârlı çıkarmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat, Kastamonu, Elazığ, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa'da milletvekili çıkarabilmiştir. Kuşkusuz hangi bölgede güç birliği, hangi bölgede iş birliği, hangi bölgede açık rekabet olacağı ciddi toplumsal hesaplara dayanır. Ancak CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifakın Kocaeli özelinde hatalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

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