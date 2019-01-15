HABER

Hurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

ESKİ Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak dolandıran, 1'i Suriye uyruklu 2 sanığın, 10'ar yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Hurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ESKİ Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak dolandıran, 1'i Suriye uyruklu 2 sanığın, 10'ar yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Hıshan Al Jasei hazır edilirken, diğer sanık Mehmet Çiftçi tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müşteki Hurşit Tolon ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaa için duruşma savcısına söz verdi. Savcı, sanık Mehmet Çiftçi'nin müşteki Tolon'u arayarak, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olarak tanıttığını, banka hesabından FETÖ'ye para havale edildiğini tespit ettiklerini söyleyerek, Tolon'dan para istediğini anlattı. Savcı, Tolun'un bankadan çektiği 12 bin 620 doları diğer sanık Hıshan Al Jasei'ye teslim ettiğini belirterek, suçun sabit olduğunu bu nedenle sanıkların 'kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık' suçunu işledikleri yönünde görüş bildirdi. Savcı, sanıkların 10'ar yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.
'TOLON 12 BİN 620 DOLARI TESLİM ETTİM' DEMİŞTİ
Duruşmanın bir önceki celsesinde ifade veren Hurşit Tolon, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Terörle Mücadele Grup Amiri Menderes Utku adıyla kendisini tanıtan kişinin kendisini aradığını söyleyerek "'Hesabınızdan terör örgütlerine para yatırılmış. Şu anda MASAK bankada operasyon yapıyor. Bankaya gitmeniz gerekiyor' dedi. Ben bankanın Bahçelievler şubesine hesabımı kapatmak üzere gittim. Telefondaki kişi sürekli konuşuyor, telefonu kapatmama müsaade etmiyordu. Bir yandan da 'Savcım' diye hitap ettiği 3'üncü bir kişiyle görüşüyormuş gibi davranıyordu. Şubenin önüne gittiğimde trafik polisleri geldi ve aracımı çekmemi istedi. Çok müşkül durumda kaldım. Telefondaki kişi bunu kullandı. Parayı devlet adına alıp geri vereceklerini söyledi. Bu sırada aracın yanına bir kişi geldi. 12 bin 620 doları bu kişiye verdim" demişti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Her iki sanık ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme, sanık ve avukatlarının taleplerini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Hurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebiHurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebiHurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebiHurşit Tolon'u dolandıran sanıklara 10 yıl hapis talebi

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Siverek’te iki aile arasında silah, taş ve sopalı kavgaSiverek’te iki aile arasında silah, taş ve sopalı kavga
Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı Elazığ'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.