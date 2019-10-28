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HÜS hastası küçük Satı, yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

ADANA'da geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) hastalığı nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan 9 yaşındaki Satı Atar’ın ailesi, kızlarının tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olması nedeniyle yardım istedi. Anne Behri Atar (31), "Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da geçirdiği Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) hastalığı nedeniyle böbrek ve karaciğer yetmezliğiyle karşı karşıya kalan 9 yaşındaki Satı Atar’ın ailesi, kızlarının tedavisinde kullanılan ilaçların pahalı olması nedeniyle yardım istedi. Anne Behri Atar (31), "Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Tedavi ve ilaç masrafları için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Seyhan ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde yaşayan HÜS hastası Satı Atar'ın babası Tuncay Atar (32), kendisinin de böbrek hastası olması nedeniyle gündelik işlerde çalıştığı için evini dahi geçindiremediğini söyledi. Ev kadını Behri Atar ise, kızının fenalaştığı zamanlarda sağlığına kavuşmasını sağlayan ilacın bir dozunun 28 bin 704 TL olduğunu kaydederek hayırseverlerden yardım istedi. Devletin ilacın yarı fiyatını karşıladığını belirten anne Behri Atar, HÜS atağı geçiren kızının önce karaciğerinin, ardından da böbreğinin zarar gördüğünü söyledi. Kızının 2 aydır tedavi gördüğünü ve ölümden dönmesini sağlayan ilaçların çok pahalı olduğunu kaydeden Atar, "Kızımın hastalığı karın ağrısıyla başladı. Daha sonra böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisine başladık. Kızım fenalaştığı zaman 2 doz ilaç alması gerekiyor ve bu 50 bin TL'yi aşıyor. Ben ve eşim çalışmıyoruz. Evimiz de yok. Kayınvalidemin evinin yanına derme çatma yaptığımız evde yaşıyoruz. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi ile Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kızımın tedavi kayıtları var. Doktorlar bu hastalığın ömür boyunca tekrarlayabileceğini söylüyor. Tedavi ve ilaç masrafları için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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